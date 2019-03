Forum wint met verheffing op rechts

De overweldigende overwinning van het Forum voor Democratie zat eraan te komen. Niks verrassends aan, voor wie niet wereldvreemd is. Er woedt een onstuitbare ontevredenheid over de gevestigde orde, bij een dakloos electoraat dat alle inschikkelijkheid heeft laten varen en radicale verandering wil. Op rechts gaapt er al jaren een krater van ideologische leegte en bestuurlijke lamlendigheid. Sinds de oprichting koerste het Forum daar stabiel op af. Net zagen we de inslag.