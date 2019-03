Waanzin op een nieuwsluwe dag

Paul Jansen

Het is maandagochtend. Op een nieuwsluwe ochtend buigen we ons in de vergadering over de schaarse onderwerpen. De staking van hulpverleners heeft niet tot het gevreesde filemonster geleid. In de verkiezingscampagne is evenmin veel loos. Wel staat een reportage met premier Rutte gepland. De parlementaire redactie was een dag een fly on the wall in zijn verkiezingstournee.