Burgemeesters met streken

Als klein meisje had ik grenzeloos vertrouwen in de burgemeester van het Limburgse dorp waar ik woonde. Niet dat ik hem persoonlijk kende, maar als ik op school vragen kreeg over landen of geschiedenis waarop ik het antwoord niet wist, dan dacht ik in mijn naïviteit dat de burgemeester vast wel het antwoord zou weten. Menig brief met vragen heb ik in de brievenbus van de ambtswoning gestopt. Nooit antwoord gekregen. Inmiddels weet ik dat burgemeesters niet over uitzonderlijke kwaliteiten beschikken en dat het gewone mensen zijn, net als u en ik.