Strikt Privé

De klok gaat vooruit en de lente doet haar intrede in het land. Wát een land, dat vorige week het toneel was van de dramatische gebeurtenissen in Utrecht en van rumoerige verkiezingen met als winnaar de opvallende THIERRY BAUDET. Wie is de man die het Haagse politieke landschap zo opschudde? Collega LEO VAN ROOIJEN dook in het roemruchte verleden van Thierry, die uit geldnood in de politiek terechtkwam, die leed onder de scheiding van zijn ouders, en die in Amsterdam nu nog ongestoord over straat lijkt te kunnen. Leest u vanaf pagina 18 zijn uitgebreide Privé-portret.