Indoctrinatie mislukt dankzij leerlingen

Door het meldpunt voor linkse leraren laait de discussie over politieke indoctrinatie op scholen op. Voor- en tegenstanders twisten over het bestaan en het effect ervan. Een interessante discussie over het vrije woord en machtsverhoudingen in het onderwijs, waarbij het autonome denken van leerlingen beslist niet onderschat mag worden. Jammer dat de aanleiding voor dit debat een schandpaal is, die herinnert aan de onmenselijke hetze en vervolgingen in dictaturen.