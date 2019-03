Hier en daar las ik dat de VVD de strategie ontwerpt kiezers te willen gaan winnen in het politieke midden. Reden daarvoor is dat het te druk is aan de rechterflank. Vooral door de enorme overwinning van Thierry Baudet. De partijen van Baudet en Wilders hebben samen straks in de Eerste Kamer achttien zetels. In cijfers voor de Tweede Kamer vertaald zo’n 36 Kamerleden!