Lachen en stress bij grappenseizoen

‘Zijn ze helemaal gek geworden?!’, brieste een verslaggever een paar jaar geleden door de telefoon. Ik was chef van de politieke redactie en de collega belde me verontwaardigd op over een persbericht dat hij zojuist had ontvangen. Daarin stond dat een actiegroep samen met een GroenLinks-Kamerlid de volgende dag onder muzikale begeleiding de beschermde korenwolf feestelijk zou gaan uitzetten. Het doel was om woningbouw te torpederen.