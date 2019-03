Het is de dag die je wist zou komen en nu eindelijk daar is. In een land als het onze, waar men het navelstaren in de vorm van zelfonderzoek heeft uitgevonden, is het onvermijdelijke dan eindelijk gebeurd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek turfde een Nederland vol tevreden mensen, terwijl het Sociaal en Cultureel Planbureau juist meer onvrede onder de Nederlanders signaleerde.