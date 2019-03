Shoppen voor een uitkering in de EU

Het was de idioterie ten top dat Poolse werknemers na een halfjaartje werken in ons land, met behulp van frauderende tussenkantoortjes, drie maanden lang vakantie konden vieren in eigen land mét een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Maar alsof het nog niet erg genoeg was, deed de Europese Unie er nog een schepje bovenop en besloot dat álle EU-burgers recht hebben op een half jaar werkloosheidsuitkering van het land waar je gewerkt hebt, ongeacht hoelang je daar werkte. Zelfs Poolse arbeiders die al na één maand werken in ons land hun baan verliezen, hebben dan recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering van een half jaar die ze in Polen mogen ontvangen.