Was het dus toch een mislukte 1 aprilgrap, de 25.0000 euro boete voor wie uit de school zou klappen over het programma van Koningsdag in Amersfoort. De disproportionele dwangsom mag dan van de baan zijn; de geheimhouding die bedrijven, medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die langs de route staan moesten ondertekenen, is nog steeds van kracht.