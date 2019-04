Forum dwingt rechts tot hergroeperen

Had Sybrand toch gelijk. Dat was volgens een aanwezige een belangrijke conclusie bij het bespreken van de verkiezingsuitslag, op een intern CDA-topoverleg in Utrecht vorige week. Sybrand Buma’s felle uithaal naar Jesse Klaver, daags voor de verkiezingen, had aanvankelijk in de partij tot kritiek geleid. Buma gaf op tv aan dat hij concessies aan GroenLinks helemaal niet zag zitten. Maar het CDA moest zich juist van zijn constructieve kant laten zien, klonk het onder meer uit het overwegend linkse kader van de christendemocraten.