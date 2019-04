Fred Soeteman gaf rechtspraak gezicht

Anders dan bij andere landelijke kranten kregen misdaad- en rechtbankverslaggeving altijd al veel ruimte in de kolommen van De Telegraaf. Toen ik in 1990 als politieverslaggever begon bij de tot het Telegraaf-concern behorende Courant Nieuws van de Dag, kon ik een voorbeeld nemen aan collega’s als Peter R. de Vries, Cees Koring, Bram Brakel en Theo Kuijpers. Zij volgden vierentwintig uur per dag zeven dagen per week het harde misdaadnieuws en schreven over geruchtmakende misdrijven als de Heineken-ontvoering en de kidnap van Gerrit Jan Heijn.