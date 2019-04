Na fatale fouten justitie horen ontslagen

Zijn we wat opgeschoten na het debat met minister Dekker over de detentie van de moordenaar van Anne Faber? De Tweede Kamer denkt van wel, de minister mag blijven. Maar de vrees dat er structureel weinig zal veranderen is niet weggenomen, hoe oplossingsgericht de Kamer ook debatteerde. Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig, op meer niveaus dan alleen dat van de overdracht van gedetineerden naar instituties.