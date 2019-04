Politiek Den Haag heeft geen benul hoe het er aan toe gaat in een bedrijf als KLM

De thriller om de macht bij luchtvaartmaatschappij KLM hield Nederland een maand geleden in zijn greep. Als verslaggever zat ik er bovenop en zag het doodvermoeide gezicht van KLM-baas Elbers in Parijs, vlak nadat hij steun had gekregen voor zijn herbenoeming. Een week later verraste minister Hoekstra (Financiën) Nederland door 14 procent van de aandelen te kopen van Air France KLM, zoals de moeder van KLM heet. Wij willen als land meer invloed op de besluitvorming en routes van KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, ook eigendom van de Staat.