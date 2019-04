Eng: ene iPhone weet wat andere iPhone doet

Nee, ik ging niet meteen in het kapje van de oude schemerlamp naar een verborgen Google-, Apple- of FB-microfoontje speuren. Ik laat graag argeloosheid in mijn leven toe, zo lang mogelijk. Maar ik geef toe dat mijn wenkbrauwen zich direct enigszins fronsten toen mijn vrouw mij meldde dat zij ineens vliegretourtjes Amsterdam-Hamburg op haar iPhone kreeg aangeboden. „Hoe kan dat nou?” vroeg zij.