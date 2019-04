Vorig jaar hebben we met zijn allen meer gekocht, meer verkocht en dus ook meer belasting betaald. De grootste profiteur van deze opleving is onze eigen overheid die de belasting erover incasseerde. Zij kreeg meer binnen dan ze hoefde uit te geven en dat resulteerde in een meevallertje van ruim 11 miljard euro: het grootste meevallertje sinds twintig jaar voor de schatkist.