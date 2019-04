Scholen sluiten valse belofte

Een nieuwe laptop of een elektrische fiets. In de zomer van 2017 werd het kandidaat-leerlingen in het vooruitzicht gesteld door de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de bestuurders van het inmiddels in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum. Een van taalfouten wemelende wervingsfolder werd rondgedeeld in diverse moskeeën. Hierbij werd alvast benadrukt dat jongens en meisjes een verschillende behandeling zouden krijgen bij schoolactiviteiten.