Het is spannender dan de gemiddelde F1-race

Het nieuws ligt op straat, vrienden. Dat zei mijn allereerste hoofdredacteur ook al, toen ik – als ik het mij althans goed herinner – voor de Donald Duck de tekstballonnetjes van Kwik, Kwek en Kwak met voor de hand liggend gekwek mocht vullen. Wat de liefde betreft was er toen trouwens, in dat blad, uitsluitend nog plaats voor de heterovariant, al heb ik mij wel altijd afgevraagd waarom oom Donald zich zomaar over die drie onschuldige eendjes mocht ontfermen.