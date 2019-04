Wie stopt pedofielen als Hans V.?

Roodbruin stof dwarrelt meters omhoog als ons busje een hobbelig onverhard pad inslaat. We zijn dan al zeven uur onderweg vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Een eenzame geitenhoeder, omringd door zijn vermagerd vee, kijkt bedachtzaam toe. We naderen steeds dichter een paar vervallen hutten en een stal. Is dit werkelijk het ’weeshuis’ waar de Nederlandse pedofiel Hans V. de scepter zwaait?