Dit is een oproep aan alle Hema-hangsenioren. Verenigt u! Slijp de looprekken, bepantser uw scootmobiel en ruk op naar uw favoriete hangplek, waar u doorgaans de gehele dag vertoeft op één kopje koffie en een tompouce voor twee euro. Want ik voorspel u: dat is binnenkort afgelopen.