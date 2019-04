Terwijl mijn vrouw net ons huis uit wil gaan, botst ze bijna tegen de priester op die zojuist wilde aanbellen. Ons huis moet worden gezegend, oh ja. We waren het vergeten, maar het was inderdaad vermeld op een affiche dat onderaan ons appartement op een deur was geplakt. De zegening is bedoeld voor de aankomende Pasen.