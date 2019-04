In 2012 richtte John Fentener van Vlissingen de Stichting Familie Onderneming op. Die bedrijven zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. De familiebedrijven denken niet aan de koers op de beurs van dag tot dag. Ze denken aan de volgende generatie. Geen korte maar een langjarige horizon. Dat is de grote kracht van het familiebedrijf. Die bedrijven moeten we koesteren.