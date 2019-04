De Telegraaf als xenofobe krant?

Vroeger was ik als Telegraaf-journalist een rechtse bal, een handlanger van de VVD of PVV en natuurlijk fout in de oorlog – al ben ik van 1967. Tegenwoordig ben ik een boze blanke man, die de wereld wil beheersen. Of eigenlijk moet ik ’wit’ zeggen, want het woord ’blank’ zou te superieur zijn en is door de linkse kerk besmet verklaard; deze waanzin is zelfs door de met belastinggeld betaalde NOS omarmd.