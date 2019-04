Het mazelenvirus rukt op in ons land. Op een crèche in Den Haag raakte deze week een vierde kind besmet. De vaccinatiegraad heeft zo’n duikeling gemaakt dat de roep om meer dwingende maatregelen klinkt. Het kabinet worstelt ondertussen met de vraag of er een vaccinatieplicht moet komen en neemt ruim de tijd voor nader onderzoek.