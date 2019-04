Het is klein leed, maar toch moet ik u mededelen dat ik met groot leedwezen kennis heb genomen van het heengaan van mijn buurtslager. Niet de man zelf gelukkig, maar de winkel. Moet dat in de krant, zult u zich afvragen. Ja, want het zijn de kleine dingen in het leven die een mens gelukkig maken en daar hoorde een bezoekje aan deze slager bij.