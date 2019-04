Dat moordenaar Cevdet Yilmaz na ruim 35 jaar uitzicht heeft op gratie, stuit op onbegrip, maar is vooral het gevolg van geklungel door de overheid. Yilmaz executeerde in 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen, onder wie een meisje van 12 jaar. Hij kreeg terecht een levenslange gevangenisstraf.