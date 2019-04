In de politiek gaat het om gelijk krijgen, niet om gelijk hebben. Het is een vreselijk cliché, maar het spookt door m’n hoofd als ik dinsdagochtend richting het Europees Parlement in Straatsburg wandel, waar een Nederlandse visser net een grote vrachtauto – volgehangen met boze teksten – heeft geparkeerd voor het parlementsgebouw. Er is ook een groot visnet opgehangen aan een hijskraan.