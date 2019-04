Doseren met onze chocoladeletters

Het is de avond van Juventus-Ajax. Terwijl de Godenzonen hun ereronde maken na de spectaculaire zege op de Oude Dame, is het spitsuur op de redactie. De krant hikt tegen de deadline aan, die met het oog op de wedstrijd al was uitgesteld, het bezoek op onze website schiet omhoog en reporter Pim Sedee doet live verslag vanuit Turijn. Hij staat net buiten het stadion, te midden van afdruipende Italiaanse voetbalfans. De sfeer oogt ietwat gespannen. Helaas hapert het beeld.