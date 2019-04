Grote aarzelingen bij links na aanslag

De geweerschoten van de aanslag in Christchurch op 15 maart jl. waren nauwelijks verstomd of de ‘instrumentalisering’ was al begonnen. Direct schoven linkse politici en media de misdadige gedachtenkronkels van de massamoordenaar naar de ideeën van Trump en Baudet en andere niet-progressieven. Boven de column van Trouw-journalist Stevo Akkerman stond: ‘Na Christchurch is het onmogelijk geen vragen te stellen aan mensen als Baudet en Wilders’.