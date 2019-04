Einde tragedie bij Forum onbepaald

De Eerste Kamer. Na de verovering van de twee zetels in de Tweede Kamer had Forum voor Democratie alle ogen op het grijpen van de macht in de senaat. Zo vertelde partijleider Thierry Baudet een jaar geleden althans in een interview met deze krant. „Het doel is om straks in de Eerste Kamer de meerderheid te ontnemen aan het kabinet van Rutte, waardoor wij een onderhandelingspositie verwerven”, zei de partijvoorman.