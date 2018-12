Hitlertaart

Het is niet moeilijk om in Italië met fascistische propaganda geconfronteerd te worden. Van een banketbakker uit Maratea (Zuid-Italië) die in de etalage een taart met een afbeelding van Hitler met swastika’s heeft staan, tot een uitbater van een strandtent in Chioggia (bij Venetië) die zijn strand vult met fascistische slogans.