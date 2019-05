Briefjes van 50 euro op de mat

Ik sprak gisteren een oude vriendin van me. Ze woont in de Oude IJsselstraat in de Rivierenbuurt. In een sociale huurwoning. Sinds ze als tiener werd aangereden door een ambulance ligt haar been compleet in gruzelementen. Daarom moet ze rondkomen van een Wajong-uitkering. Dat is geen vetpot. Daar belde ze niet over. De reden dat ik contact met haar had is omdat ze al een week geplaagd wordt door een mysterie.