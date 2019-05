Er is een heel simpele manier om een einde te maken aan alle discussie

Ⓒ ANP XTRA

Hilversum - Met een pleidooi vóór topsalarissen bij de NPO trad BnnVara-directeur Gert-Jan Hox donderdagochtend in de openbaarheid. Die openheid is te prijzen. Discussies over de publieke omroep horen immers publiek gevoerd te worden, niet in de achterkamertjes – zeker als het gaat om zoiets principieels als een uitzonderingspositie op de wet.