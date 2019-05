Politiek correcte zelfkastijding

Overmorgen is het Bevrijdingsdag. Het volksfeest krijgt steeds minder met de herinnering aan 5 mei 1945 te maken naarmate de Tweede Wereldoorlog in het historische geheugen verzinkt. Goed dan, Bevrijdingsdag moet een lange periode van vrijheid, democratie en welvaart vieren. Daarin kan iedereen zich wel vinden, zou je denken. Maar dat geldt niet voor degenen die onvrijheid prefereren en graag aan culturele zelfkastijding doen. De afgelopen dagen was het weer raak.