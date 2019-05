De wereld niet gered, 020 naar de knoppen

En dat terwijl de oplossing toch zo simpel is: gewoon een Trump-muur eromheen, die aan de buitenkant goed wordt bewaakt, want stel je voor dat Rutger Groot Wassink, Sharon Dijksma of de burgermoeder herself naar buiten flipt. Ze voelen zich in Amsterdam toch al ver boven de rest verheven. Als ze zo graag een vrijstaat willen zijn moeten ze het maar worden ook, maar dan wel eentje met een eigen verlies- en winstrekening.