De directeur van de gevangenis in Vught die zwaar blunderde bij de behandeling en overplaatsing van moordenaar Michael P. blijkt te zijn aangesteld als bestuurder van Fivoor. Dat is de organisatie achter de behandelkliniek in Den Dolder waar P. verbleef toen hij in de herfst van 2017 Anne Faber ontvoerde, verkrachtte en vermoordde.