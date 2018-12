Want ook al ben je nog zo enthousiast over je huidige beroep, toch zou je van tijd tot tijd moeten checken of datgene waar je dagelijks het brood mee verdient, over een aantal jaren nog wel bestaat.

De arbeidsmarkt is constant in beweging en banen verdwijnen, kijk maar naar de uitstroom bij de banken als gevolg van de digitalisering. Aan de andere kant komen er nieuwe banen terug, bijvoorbeeld in de it of security.

De uitslag van een arbeidsmarkt-apk kan best confronterend zijn of betekenen dat je stevig aan de bak moet om bij te scholen. Een dergelijke check is voor iedereen goed, maar zeker als je een lagere of middelbare administratieve functie hebt. Dan werk je wellicht in een functie die op termijn verdwijnt. Natuurlijk zit er een prijskaartje aan zo’n apk, maar langdurige werkloosheid kost uiteindelijk veel meer. Kom in actie, en kijk hoe arbeidsmarktfit je bent!

Gea Kuiper is hr-directeur bij Jumbo