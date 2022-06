Oekraïne kent geen twijfels over organiseren Eurovisie Songfestival

"We hebben geen enkele twijfel dat het in Oekraïne plaats moet hebben. Het enige punt is dat niemand ooit een songfestival in oorlogstijd heeft georganiseerd", zei Tkachenko tijdens een persconferentie. Volgens hem wordt er op dit moment naar de belangrijkste punten gekeken in samenspraak met de European Broadcasting Union (EBU). "Ik denk dat we in overleg sommige voorwaarden moeten aanpassen."

Oekraïne won vorige maand met de groep Kalush Orchestra het Eurovisie Songfestival in Turijn. Traditiegetrouw wordt het evenement het jaar daarop georganiseerd door het winnende land, maar vanwege de oorlog in het land is het onzeker of dat doorgaat.

De Oekraïense omroep UA:PBC liet al voor de zege weten het songfestival gewoon te willen hosten als de overwinning werd binnengehaald. De EBU heeft zich nog niet inhoudelijk uitgelaten over dat idee. De overkoepelende organisator van het songfestival stelde alleen dat het ’unieke uitdagingen’ voorziet voor de organisatie van volgend jaar.