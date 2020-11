Feestelijke dag voor Snelle

Voor de reclame waar het om gaat, schreef de rapper het nummer Smoorverliefd. De volledige lijst van de reclamemuziek stond vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur gepland op NPO Radio 2.

Ook in de reguliere Top 40 en de Single Top 100 stond het liedje van Snelle dit jaar op de eerste plaats. Hij stoot Joe Buck van de troon, die stond vorig jaar bovenaan de eerste editie van de lijst, met The way you take time. Buck staat deze keer op de derde plek.

17 miljoen mensen

Snelle kon vrijdagmiddag een 538 Top 50 award in ontvangst nemen. Samen met Davina Michelle werd hij voor hun hit 17 Miljoen Mensen bekroond met de prijs voor ’beste hit’. Di-Rect mag zich volgens de radiozender ’beste Nederlandse act’ noemen. Rolf Sanchez won de prijs voor ’beste nieuwkomer’.

In aanloop naar de honderdste uitzending van de 538 Top 50 werden al vijf prijzen uitgereikt. Zo won David Guetta de ’lifetime achievement award’, kreeg Dua Lipa de prijs voor ’best international act’, ontvingen Lucas & Steve de ’dance smash award’, ging de ’member favourite award’ naar Bilal Wahib en won Boef de ’beste hiphop award’.