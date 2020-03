Zwemster Femke Heemskerk getrouwd (maanden eerder dan gepland)

Dat de reis naar het altaar echter niet over rozen ging, mag duidelijk zijn. Op sociale media laat het stel weten dat ze, wegens de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus, een aantal maanden eerder zijn getrouwd dan de bedoeling was.

Bij een foto van zichzelf met Guido, voor Helden Magazine, schrijft Femke op Instagram: „Een wereldwijde crisis zorgde er bijna voor dat we niet samen konden zijn. Daarom zijn we afgelopen dinsdag getrouwd! Enkele maanden eerder dan gepland... maar, when life gives you lemons.”

Kebabzaak

Ook Guido – die in Amsterdam werd geboren, maar al enige tijd in Californië woont – deelt op Instagram zijn liefdesgeluk. „Schat, niets wat ik met jou doe zal ooit normaal zijn. Ik hou van je, meer dan je ooit zult weten. Wát een jaar is deze week geweest. Ik werd maandag in Vancouver herenigd met mijn verloofde, maar een dag later werd ons de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Diezelfde dag trouwden we tegenover een kebabzaak in Vancouver.”

Maar ondanks het huwelijk mocht het pasgetrouwde stel op woensdag wederom de VS niet binnentreden. „We hebben donderdag ’geduldig’ op onze huwelijksakte gewacht, om een dag later uiteindelijk toch, met mijn vróuw, naar binnen te mogen! Californië, here we come!”