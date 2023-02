Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij moet een andere koers gaan varen’ ’Avastars’ zoveelste flop SBS6: is zenderbaas John de Mol zijn toverstokje kwijt?

Door Daphne van Rossum

Is SBS6-zenderbaas John de Mol zijn magische toverstokje kwijt waarmee alles wat hij aanraakte, in goud veranderde? Ⓒ ANP/HH

Hilversum - Slechts 304.000 mensen keken naar ’Avastars’, het nieuwste kindje van John de Mol dat vrijdagavond op primetime werd uitgezonden. Dat moet heel pijnlijk zijn voor de zenderbaas, want daarmee is het al de zoveelste SBS6-programmaflop op rij. Is John de Mol zijn magische toverstokje kwijt waarmee alles wat hij aanraakte, in goud veranderde?