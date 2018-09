Oscarwinnaar Maximilian Schell overleden

Schell is een van de bekendste Duitssprekende acteurs die in de Amerikaanse filmindustrie naam maakte. Hij speelde onder meer in de klassieker A Bridge Too Far (1977), een oorlogsfilm over de mislukte geallieerde landing bij Arnhem in 1944. Ook speelde hij in de film Left Luggage (1998) van regisseur Jeroen Krabbé.

In 1958 debuteerde Schell in de film The Young Lions, waarvoor eigenlijk zijn zus Maria Schell was benaderd. De Oostenrijker had een bloemrijke carrière als acteur en later ook als scenarioschrijver, producent en regisseur. Hij kreeg drie Oscarnominaties voor zijn acteerkunsten, een nominatie voor beste buitenlandse film, voor een film die hij had geproduceerd, en nog een nominatie voor een documentaire van zijn hand over Marlene Dietrich.

In Judgement at Nuremberg speelde Schell een advocaat van een van de angeklaagden en kreeg de Oscar voor zijn slotrede in het proces.Ook grote sterren als Marlene Dietrich, Spencer Tracy en Montgomery Clift speelden mee. De film werd genomineerd voor elf Academy Awards, waarvan de Oscars voor het beste script en de beste acteur (voor Schell) werden gewonnen.