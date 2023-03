Billie Eilish haalt uit zelfbescherming sociale media van telefoon

Voor Eilish was het geen makkelijke keuze omdat het internet een belangrijk onderdeel was van haar jeugd, vertelt ze volgens Page Six in een aankomende aflevering van de podcast van Conan O’Brien. „Ik was gelukkig geen iPad-baby, maar ik heb het gevoel dat ik in de perfecte tijd van het internet ben opgegroeid.”

Toen de zangeres ouder werd, zag ze dat het onlineleven veranderde en dat het onaardiger werd. Ook werd Eilish zelf bekend. „Door de jaren heen gingen de video’s die ik keek en de dingen die ik zag ook over mij. Hè bah, dat vind ik niet leuk.”

Een ander negatief punt van social media is voor Eilish dat ze te „goedgelovig” is. „Alles wat ik op het internet lees, geloof ik. Ik weet dat het stom is en dat ik dat niet moet doen omdat ik weet dat het allemaal niet waar is. Bijna niets is waar.”