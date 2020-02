Een van de beroemdste Britse renpaarden van de achttiende eeuw is de Engelse volbloed Whistlejacket. Hij werd door dierenschilder George Stubbs in 1762 bijna levensgroot geportretteerd met zoveel grandeur, dat voorheen alleen aan koningen was voorbehouden. Dit icoon van kracht en schoonheid is vanaf donderdag in het Haagse Mauritshuis te zien.