Filmster Ashton Kutcher leeft als nooit tevoren!

Hij hield er sterk rekening mee, zo onthulde Ashton Kutcher (44) begin augustus, dat hij vanwege een zeldzame vorm van vasculitis wellicht nooit meer zou kunnen zien of horen. De filmster ging door een loodzware periode, maar wist met hulp van zijn artsen en de steun van zijn vrouw Mila Kunis (39) te herstellen. „Ik heb geluk dat ik nog leef.”

Dat zijn ziekte zo lang onder de radar bleef, heeft er ook mee van doen dat Kutcher nauwelijks meer te zien is op het witte doek dan wel op televisie. Hij maakte vanaf eind jaren negentig, net als zijn echtgenote, furore in de sitcom That ’70s Show en later, als vervanger van Charlie Sheen, in de serie Two and A Half Men. Kutchers laatste hoofdrol was in de verder niet razend populaire serie The Ranch.

Zijn kostbare tijd, want voor het geld hoeft hij het immers niet meer te doen, brengt hij het liefst door met Mila en hun twee kinderen, Wyatt en Dimitri, die het showbizzstel overigens maar wat graag buiten de publiciteit houdt.

Hun zoon en dochter zien we dus niet op de foto’s die Ashton heeft gedeeld van een gezellig familie-uitje in Disneyland. Het bezoek aan het pretpark was niet alleen bedoeld om de zomer af te sluiten, maar vooral om te genieten dat de acteur er nog is. Want, in zijn eigen woorden, ’het had zomaar anders kunnen aflopen’.

cv