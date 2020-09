’Ook Johnny Depp valt voor Duits model’

De 57-jarige Hollywood-acteur, die momenteel net een hevige juridische strijd achter de rug heeft tegen zijn ex Amber Heard en The Sun, zou zijn nieuwe vlam hebben ontmoet in een hotel in Londen.

Sophie Hermann stopte een briefje met haar telefoonnummer tussen de snaren van Johnny’s gitaar Ⓒ Getty Images

Volgens bronnen leerden de twee elkaar al eerder dit jaar kennen. Duitse media melden dat Sophie ’haar telefoonnummer achterlief op een papiertje en dat tussen de snaren van zijn gitaar stopte’. Daarna zouden de twee vooral veel telefonisch contact hebben gehad.

Vorig jaar datete Johnny Depp nog een tijdje met de Russische go-go-danseres Polina Glen, met wie hij zelfs wilde trouwen (dat ná het huwelijksfiasco met Heard). In mei kwam hun relatie naar buiten, maar in november dumpte de danseres de beroemde acteur; ze zou de druk van een relatie met een celebrity niet hebben aangekund.

Eerder deze maand werd die andere grote Hollywood-acteur, Brad Pitt gespot met een Duits model: hij viel voor de 27-jarige Nicole Poturalski.