Thaise koning boos over bizarre onthullingen van zijn verblijf in Beieren

De in Australië wonende Schotse journalist, wetenschapper en biograaf Andrew MacGregor Marshall onthulde woensdag sappige en tegelijk schokkende details over het koninklijk verblijf in hotel Sonnenbichl, dat geheel ter beschikking staat van Vajiralongkorn. De Thaise koning is daar sinds 2016 stamgast, maar hij verblijft al sinds 2007 het grootste deel van het jaar in Beieren. Alleen voor een handvol belangrijke plechtigheden vliegt hij terug naar Thailand, meestal ook maar voor een paar dagen.

Volgens onderzoek van MacGregor Marshall, waaruit nu illegaal ook in Thailand wordt geciteerd, heeft de koning zijn ’vriendinnen’ verzameld in een militair regiment, de SAS genoemd, de Special Air Service. Die wonen, al of niet vrijwillig, bij hem in het hotel waar de gehele vierde verdieping exclusief domein is van de koning. Daar bevindt zich ook de ’kamer van plezier’, waar de koning zich met zijn dames ontspant.

Militaire promotie

De meeste vrouwen zijn afkomstig uit de Koninklijke Garde en ze hebben allemaal een nummer, vanaf SAS01 voor de hoogste in de koninklijke gunst en rang. De dames hebben ook een koninklijke achternaam gekregen, Sirivajirabhakdi. Bij een onderzoek in 2017 bleken maar liefst elf vrouwen met die achternaam een militaire promotie te hebben gekregen. Inmiddels zijn er vijftien met die naam bekend, van majoor Prapassorn Sirivajirabhakdi (SAS01) tot luitenant Onanong Sirivajirabhakdi. De ’koninklijke bijvrouw’ Koi, die vorig jaar publiekelijk aan de kant werd gezet, maakte daar ook deel van uit.

In Thailand zelf blijven de koninklijke escapades grotendeels verborgen omdat op onwelgevallige berichtgeving over het koningshuis zware straffen staan. De laatste tijd echter sijpelen toch berichten door, waardoor meer Thai weten van het gedrag van Vajiralongkorn. Dat is de koning inmiddels ook ter ore gekomen, vandaar zijn door MacGregor Marshall gemelde woede.