Zangeres Amanda Lear (’83’): ’Ik ben weer als nieuw!’

Herkent u haar nog? Amanda Lear, de zangeres die altijd geheimzinnig heeft gedaan over haar geslacht en vooral over haar leeftijd. In een Zwitserse kliniek heeft ze een nieuwe hartklep gekregen. Dat die operatie goed is verlopen blijkt wel uit de volgende uitspraak: „Jullie zijn van mij nog lang niet af!”