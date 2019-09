Katja Schuurman waagt zich aan Vlaamse Slimste Mens

Eerder werd al bekend dat Jeroen van Koningsbrugge, vorig jaar nog kandidaat, komend seizoen een van de juryleden is. In eerdere reeksen zaten ook Marc-Marie Huijbregts en Jan Jaap van der Wal in de jury. Of zij weer terugkeren, is nog niet bekend.

Philippe Geubels, een van de bekendste Slimste Mens-juryleden, is er in ieder geval niet bij. Hij doet dit keer mee als kandidaat. Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld begint half oktober op VIER.