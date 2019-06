Komt Meghan Markle toch terug op tv?

De echtgenote van prins Harry was te zien in een serie flashbacks met haar lover uit de serie, Michael Ross, gespeeld door Patrick J. Adams. De compilatie liet onder meer het moment zien dat ze hem voor het eerst ontmoet, maar ook het moment dat zij trouwen, wat in de serie het einde betekende voor het duo. Daarna trouwde Meghan immers in het echt, en gaf ze haar rol in Suits op voor haar droomprins in het echte leven.

Dat deze beelden weer vertoond werden, is voor fans opnieuw aanleiding om te speculeren op een terugkeer van Meghan in het nieuwste, én laatste, seizoen van Suits. Haar echtgenoot in de serie, Patrick J. Adams keert immers ook nog even weer terug.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het Britse koninklijk huis zou instemmen met een verschijning van haar, nu als formele royal, in de Amerikaanse tv-serie. En als kersverse moeder van baby Archie heeft ze ook wel andere prioriteiten. Bovendien achtte Meghan destijds het einde van haar rol in de serie al niet echt als een opgave. „Ik zie het gewoon als een verandering; een nieuw hoofdstuk in mijn leven. En vergeet niet dat ik al zeven jaar voor de show gewerkt heb.” Ook was het bereiken van de honderdste aflevering van Suits, voor haar voldoende om ’dit van mijn lijstje af te vinken’.